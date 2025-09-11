Custódio Castro quer Alverca focado para somar o primeiro triunfo na I Liga

Custódio Castro afirmou que os ribatejanos terão que ser uma equipa forte e competitiva para conquistarem a vitória na receção aos ‘beirões’, durante a antevisão à partida.



“Se olharmos para tudo o que fizemos, fomos sempre uma equipa competitiva nos jogos. É essa sequência que temos no nosso trabalho. Queremos mudar os resultados e garantir a primeira vitória frente ao Tondela perante os nossos adeptos”, afirmou o técnico do Alverca.



O Alverca recebe o Tondela na partida de abertura da quinta jornada da I Liga de futebol, com as duas formações ainda à procura do primeiro triunfo na competição.



Custódio Castro deixou também elogios ao Tondela, campeão da II Liga na última temporada e que subiu juntamente com os ribatejanos ao principal patamar do futebol português.



“É uma boa equipa, que se reforçou bem nos últimos dias de mercado, com o Hugo Félix, o Ronny Lopes ou o Jordan Siebatcheu, jogador que na época 2021/22 fez 27 golos no Young Boys (Suíça). Vamos ter pela frente um bom adversário, com qualidade, mas em casa queremos naturalmente ganhar os três pontos”, admitiu o treinador.



A paragem do campeonato foi benéfica para a equipa, segundo o técnico do emblema ribatejano, que tem praticamente todo o plantel à disposição para a partida frente aos 'beirões'.



“O tempo de trabalho com os jogadores é sempre importante para criar laços, relações e entrosamento. Isso até pode nem ser determinante no jogo, mas sabemos que teremos que ser bastante competentes e, nas tarefas individuais e coletivas, ter foco no processo para que fiquemos mais perto do triunfo", adiantou Custódio Castro.



Com o defesa-central brasileiro Naves de regresso após castigo, o único indisponível para a partida diante do Tondela é o avançado brasileiro Léo Chú, a contas com uma lesão.



"Ele tem um problema que estamos tentar resolver. Não sabemos se vai demorar um mês ou quatro, mas temos um departamento médico ao nível dos melhores do país e tenho a certeza de que irá reabilitar o jogador”, vincou.



O Alverca, 16.º classificado da I Liga de futebol, com um ponto, recebe pelas 20:15 de sexta-feira o Tondela, 18.º, também com um ponto somado em quatro jogos, em jogo da quinta jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Filipe, da Associação de Futebol de Lisboa.