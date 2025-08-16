Custódio Castro quer somar pontos para o Alverca em jogo especial com o Braga

O jogo é especial para a formação ribatejana, que estreia um estádio renovado, e também para o treinador Custódio Castro, que reencontra o emblema bracarense, no qual passou as últimas temporadas ao serviço do Sporting de Braga B.



“É um jogo especial para todos. Para o Alverca, que volta a jogar num estádio onde todos trabalharam muito, e também para mim, pois o Braga foi um clube onde criei raízes e muitos laços”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



O foco de Custódio Castro está em apresentar uma equipa unida e com princípios bem definidos de jogo para tentar surpreender a formação do Sporting de Braga e garantir os primeiros pontos, após a derrota na jornada inaugural frente ao Moreirense (2-1).



“Para mim, o fundamental é ver o que o Alverca será capaz de fazer. Perceber se os jogadores serão capazes de corresponder ao desafio. É esse o nosso foco. O Braga é uma equipa madura, tem um novo treinador, e investiu bastante. Por isso, irá procurar certamente lutar por mais que o quarto lugar”, previu.



O técnico da formação ribatejana adiantou ainda que o plantel não está fechado, considerando, por outro lado, que o facto de o Braga ter jogado a meio da semana para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa [2-0 ao Cluj, na quinta-feira] pode não representar grande vantagem para o Alverca.



“Utilizaram praticamente dois onzes diferentes nas competições europeias e no campeonato. Não sei se é uma vantagem para nós. Têm mais competição e mais jogos em cima e isso também é bom para a equipa técnica em relação à assimilação das ideias de jogo, mas não sei”, vincou.



O Alverca recebe o Sporting de Braga, no domingo, pelas 18:00, no Complexo Desportivo de Alverca, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.



