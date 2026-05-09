Custódio Castro sente Alverca focado em vencer o Estoril Praia

O treinador dos ribatejanos garantiu que a sua equipa não irá baixar os índices competitivos frente ao Estoril Praia.



“O estado de espírito da equipa está comprometido para vencer o próximo jogo. Não sinto a equipa relaxada, o profissionalismo está no máximo para um jogo que antevemos difícil”, adiantou em conferência de imprensa, deixando depois elogios à formação de Ian Cathro.



“O Estoril é uma equipa de grande qualidade. A determinada altura até achámos que se podia intrometer na luta pelos lugares europeus. Não aconteceu, mas não foi por falta de qualidade do plantel ou do treinador, por isso será um jogo dificílimo que vai exigir o melhor de nós”, admitiu.



Em relação à continuidade no comando do Alverca na próxima temporada, Custódio Castro adiantou que a situação ainda não está definida, mas admite todos os cenários.



“O meu futuro é aqui e agora, é o jogo com o Estoril. É importante percebermos que temos tempo à frente para sentar e conversar. É muito importante olharmos para o que ainda temos para conquistar esta época. Olho para o futuro de forma muito positiva e deixo sempre tudo em aberto. Quem lida comigo lida com transparência e com um homem de valores. Tudo é possível”, vincou.



Sobre a possibilidade de atingir a melhor classificação de sempre do Alverca, superando o 11.º posto alcançado pelo técnico José Romão em 1999/00, o treinador ribatejano reconheceu o êxito da temporada.



“Independentemente no nosso lugar na classificação, o clube, os jogadores e o treinador vão sair valorizados. O grande objetivo era ficar na I Liga e o Alverca conseguiu-o, mais ou menos a meio da segunda volta. Também conseguimos a maior venda de sempre do clube com o Alex Amorim. Acrescentámos valor ao plantel que é muito diferente relativamente ao início da época. Temos ambição de fazer acontecer algo mais, mas esta foi uma época de muito sucesso para todos”, expressou.



O Alverca, 10º classificado, com 38 pontos, recebe o Estoril Praia, nono da tabela classificativa, também com 38 pontos, no domingo, pelas 20:30, no Complexo Desportivo de Alverca, em jogo da 33.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.



