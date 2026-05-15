Custódio de saída do Alverca





(Com Lusa)

O treinador mostrou-se grato ao Alverca pela oportunidade de ter treinado na I Liga, admitindo, por outro lado, e sem revelar os motivos, que a continuidade no comando técnico dos ribatejanos na próxima época era incompatível com os seus princípios.“Há uma gratidão muito grande. Adorámos trabalhar no Alverca. Não existe interesse de outros clubes. Não vou falar dos motivos da saída, mas comuniquei-os à SAD. Fomos muito claros. Creio que devemos manter o respeito e a elevação, vejo as notícias que vão saindo e não aceito mentiras. Houve um pedido da minha parte, dadas algumas circunstâncias incompatíveis com os meus princípios”, admitiu.Custódio Castro, que chegou ao Alverca em junho de 2025, garantiu que a saída não está relacionada com propostas de outros clubes: “Disse na última conferência que a minha saída do Alverca não tem a ver com outros clubes. Estou muito grato ao Alverca pela oportunidade que me deu. Fiz tudo, quando se calhar ninguém acreditava na manutenção. Ia para casa a repetir, muitas das vezes sozinho, que íamos conseguir. Conseguimo-lo, também houve valorização dos ativos, e ainda vamos ver o que irá acontecer no mercado que aí vêm”.O jogo da última jornada é mais importante para o Famalicão que está perto de assegurar o acesso às competições europeias na próxima temporada, mas o técnico dos ribatejanos garante que o Alverca irá lutar pelos três pontos. “O Famalicão tem um dos melhores planteis do campeonato e houve um grande trabalho do treinador. Está muito perto de confirmar a Europa e nós vamos tentar complicar, com um Alverca competitivo. Temos algumas limitações na equipa, mas todos têm aproveitado as oportunidades e esperamos lutar por um resultado positivo”, vincou.O Alverca, 11.º classificado, com 39 pontos, defronta o Famalicão, quinto da tabela classificativa, com 53 pontos, no sábado, pelas 20:30, no, em jogo da 34.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.