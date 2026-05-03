Futebol Nacional
Damaiense confirma despromoção da Liga feminina com derrota ante Marítimo
O Damaiense foi hoje despromovido da Liga portuguesa feminina, ao perder com o Marítimo (2-1) na 17.ª jornada, e vai jogar no segundo escalão pela primeira vez desde 2021/22.
A equipa da Amadora até esteve na frente do marcador, por Sydney Parker (23 minutos), mas as madeirenses ‘viraram’, por Érica Costa (39) e Zidoi (90), para confirmar a despromoção da equipa da casa.
Este resultado ‘condena’ o Damaiense ao 10.º e último lugar, com 11 pontos, sem poder escapar à descida, enquanto Marítimo, com 14 pontos, e Rio Ave, com 17, ocupam os lugares de play-off de manutenção, no qual também pode cair o Racing Power (17).
A 18.ª e última jornada, no dia 10 de maio, opõe as madeirenses ao Valadares Gaia, enquanto o Racing Power visita o Sporting e o Rio Ave a hexacampeã formação do Benfica.
