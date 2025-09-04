Damaiense fica na Liga feminina apesar de convite federativo ao Famalicão

"O Futebol Clube Famalicão teve conhecimento na tarde desta quinta-feira, dia 04 de setembro, do teor de duas decisões do TAD, que, não obstante não tenham caráter definitivo, têm como efeito prático a manutenção da formação do Damaiense na Liga feminina", começaram por escrever, num comunicado.

O Damaiense tinha garantido desportivamente a manutenção no principal escalão feminino de futebol, mas, de acordo com a FPF, não cumpriu com os requisitos de licenciamento, tendo o organismo federativo convidado o Famalicão para ocupar o seu lugar, depois de ter sido despromovido na disputa do play-off com o Rio Ave.

A direção famalicense mostrou-se surpreendida com a decisão, adiantando que a preparação para esta época desportiva foi feita sem lhe ter sido dada "informação contrária até à data de hoje", com o projeto a ser assente na participação na elite.

"O Futebol Clube Famalicão constituiu-se como contrainteressado, arguindo e fazendo valer os seus direitos e argumentos, ao longo de todo o processo, lembrando que todo o seu projeto desportivo foi formulado em função da informação da FPF da sua integração em 2025/26 na Liga feminina", vincaram também.

Depois de a FPF ter rejeitado o licenciamento, o Damaiense apresentou recurso no Tribunal Central Administrativo do Sul, e uma providência cautelar colocou o clube no sorteio, que foi já realizado de maneira condicionada, em 27 de agosto, sem certezas sobre qual dos dois conjuntos ocuparia a vaga deixada em aberto.

"A direção do Futebol Clube Famalicão e o seu departamento jurídico encontram-se a analisar o teor desta decisão e agirão em conformidade, na defesa dos seus legítimos direitos e interesses", concluiu o clube nortenho, em reação à decisão.

De acordo com fonte da FPF, a decisão de hoje confirma que será o Damaiense a integrar a Liga, num campeonato que terá início nos dias 13 e 14 de setembro, em que a equipa, agora sediada no Algarve, vai visitar o Sporting de Braga na abertura.