Daniel Bragança deixa Sporting e muda-se para o Torino

A mesma fonte revelou que o médio, de 27 anos, vai ser emprestado ao clube italiano, por um valor de um milhão, com o Torino a ficar com uma cláusula obrigatória de compra de 2,5 ME mediante determinados objetivos, além de um bónus de um milhão de euros.

Após 18 temporadas de ligação ao Sporting, com empréstimos a Farense e Estoril Praia durante o percurso, Daniel Bragança, que era um dos capitães leoninos, vai jogar pela primeira vez fora de Portugal.

Ao serviço dos `leões`, Daniel Bragança, que teve vários problemas com lesões, conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga.