Daniel Bragança regressa ao relvado quase oito meses depois da rotura no joelho
O médio Daniel Bragança, do Sporting, voltou hoje a treinar no relvado, quase oito meses depois de ter sofrido uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, anunciaram os bicampeões nacionais de futebol.
De acordo com as imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, o jogador fez corrida e trabalho de ginásio na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, progredindo numa recuperação iniciada em fevereiro, quando se lesionou no empate dos `leões` na receção ao Arouca (2-2), em encontro da 22.ª jornada da edição 2024/25 da I Liga, e foi operado.
Daniel Bragança, de 26 anos, está a debelar uma rotura ligamentar pela segunda vez na carreira, sendo que, em julho de 2022, sofreu uma entorse traumática no joelho direito, com lesão do cruzado anterior, e falhou toda a temporada 2022/23, antes de voltar à competição e sagrar-se bicampeão nacional, conquistando ainda uma Taça de Portugal.
O médio está acompanhado no boletim clínico do Sporting pelo extremo Nuno Santos, ausente dos relvados desde outubro de 2024, devido a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito.
A equipa treinada por Rui Borges cumpriu o segundo de três dias de folga, numa altura em que encara a segunda paragem da I Liga para os compromissos das seleções nacionais no segundo lugar, com 19 pontos, a três do líder isolado FC Porto, em oito jornadas.