Daniel Ramos quer “AVS a mil” num jogo em que o estado do tempo preocupa

Daniel Ramos, que falava na antevisão ao jogo que encerra a 19.ª jornada, na segunda-feira, reconheceu que vai ser preciso “jogar com o tempo e, sobretudo, com o vento, porque influencia a forma de jogar”.



“Temos de ver como vai estar na hora do jogo e tirar proveito nas situações de bolas paradas. O vento, sobretudo, pode interferir nas trajetórias, no passe longo, na intensidade do passe, na velocidade da bola, e temos que jogar com isso”, disse o técnico do AVS.



O Gil Vicente está num “bom momento”, com quatro vitórias e três empates nos últimos jogos, ao contrário do AVS, sem vencer desde setembro, quando derrotou o Rio Ave (1-0), e, por isso, Daniel Ramos insistiu na importância de a equipa “estar a mil”.



“Temos que saber jogar contra a motivação do Gil Vicente, uma equipa bem orientada, e entrar com muita humildade, perceber que não chega o que temos feito e acrescentar a todos os níveis, tanto ofensivo, como defensivo e mental”, referiu.



Daniel Ramos lembrou que “as coisas boas que a equipa tem feito”, ao nível exibicional ou a criação de oportunidade, “não tem chegado, por falta de eficácia ou por erros individuais”, insistindo que é preciso “jogar com alma”.



“Temos que estar a mil, vivos, disponíveis, concentrados, muito solidários, sempre organizados e entrar com muita alma. Está difícil, mas nós vamos conseguir”, afirmou, sem esconder o incómodo de a equipa estar sempre a correr atrás do resultado.



O técnico adiantou ainda que o central Aderllan Santos, que alinhava no Rio Ave, está certo entre os eleitos, revelando que os outros três reforços ainda aguardam a chegada dos respetivos certificados internacionais.



O AVS, penúltimo classificado, em zona de descida direta, com 15 pontos, defronta o Gil Vicente, no 10.º lugar, com 22, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, no encerramento da jornada, na segunda-feira, às 20:15, em jogo que terá arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.