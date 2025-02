Daniel Ramos reconhece a valia do Santa Clara mas quer "voltar a somar"

Tendo orientado o Santa Clara – no qual conseguiu um histórico apuramento para a Liga Conferência - em 2020/21 e parte da temporada seguinte, o agora treinador avense antevê dificuldades para a receção de sábado ao quinto classificado.



“O Santa Clara é um clube que me diz muito, pelo passado, onde eu fui feliz, e deu-me a possibilidade também de fazer jogos europeus. Está com uma boa organização, a crescer, com um bom treinador e uma equipa que se conhece bem, tendo uma base do ano passado. Apesar de não ter muita posse de bola, defende muito bem e é uma equipa muito perigosa nas transições. É muito pragmática, objetiva, não se importa de jogar feio quando tem de o fazer. Está confortável assumindo ou não o jogo", analisou, na conferência de imprensa de antevisão à partida.



Ainda assim, lembrou o recente registo caseiro do AVS, com pontos somados nas últimas três receções, para justificar as suas hipóteses na obtenção de um resultado positivo, de modo a afastar a equipa do 15.º posto e da competitiva luta pela manutenção no principal escalão do futebol português.



Vindo de um desaire frente ao Vitória de Guimarães (2-0), o treinador destaca a necessidade de "voltar a somar".



"Temos de aproveitar a oportunidade de voltar a somar. Jogamos em casa, perante a nossa massa associativa, e, nos últimos jogos caseiros, os resultados foram positivos, o que é sempre importante para o nosso objetivo. Se nos últimos três o fizemos, podemos continuar a fazê-lo, mesmo perante um adversário que está a fazer um excelente campeonato", reiterou.



Após um mercado de janeiro em que foi realizada uma aposta forte no reforço do plantel, Daniel Ramos, em jeito de balanço do defeso, elogiou os seus novos atletas, apesar de reconhecer que se encontram em estados de adaptação diferentes, e destacou a multiplicidade de opções ao seu dispor.



"A chegada destes novos jogadores traz-me mais opções, boas dores de cabeças. Temos de saber gerir isso, não é um problema maior, vai trazer a possibilidade de termos mais dados para lançar no jogo. O Gerson Rodrigues tem muita irreverência e mobilidade, o Galletto é um jogador agressivo, o Tomás Tavares forte na relação de equilíbrio ataque/defesa. O Lucas Fernandes traz clarividência ao jogo e do Aderllan Santos nem preciso de falar. Já entrou na equipa perfeitamente integrado", prezou.



Tendo deixado em aberto as hipóteses de Gerson Rodrigues e Tiago Galletto se estrearem, o treinador não deverá contar com Simão Bertelli, Eric Veiga, Aburjania e Kiki Afonso, numa altura em que os quatro ainda recuperam de lesões.



O AVS, 15.º classificado da I Liga, com 18 pontos, defronta o Santa Clara, quinto, com 35, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, a partir das 15h30 de sábado, sob arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.