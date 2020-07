Daniel Ramos regressa aos Açores

Daniel Ramos teve uma curta mas vitoriosa passagem pelo Santa Clara na época de 2016/2017, na qual somou sete vitórias em oito partidas.Daniel Ramos mostrou-se satisfeito pelo regresso a casa e afirmou pretender dar continuidade ao projecto, tentando melhorar as prestações das últimas duas temporadas e consolidando o nome do clube na Primeira Liga.





Na I Liga, o técnico liderou os comandos técnicos do Desportivo de Chaves e Rio Ave, em 2017/18 e 2018/19, respetivamente.



Daniel Ramos conta ainda com passagens pelo Famalicão, Ribeirão, Naval, União da Madeira, Trofense, Vizela, Gondomar, Moreirense, Dragões Sandinenses e Vilanovense.



O treinador substitui assim João Henriques, que orientou os açorianos nas últimas duas épocas e que atingiu a melhor classificação de sempre da história do clube na I Liga na temporada 2019/2020, o nono lugar com 43 pontos.