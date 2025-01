A saída está diretamente relacionada com a eliminação da Taça de Portugal frente ao Elvas.



Daniel Sousa substituiu Rui Borges que saiu do clube minhoto para treinar o Sporting. O técnico despede-se com três jogos realizados, dos quais resultaram dois empates e uma derrota.



É o segundo despedimento de um treinador no Vitória de Guimarães desde que o atual presidente chegou ao clube. O primeiro foi o brasileiro Paulo Turra, em 2023.