Daniel Sousa deixa Vitória de Guimarães após três semanas de trabalho

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD e o treinador Daniel Sousa chegaram a acordo para a cessação do contrato de trabalho que mantinham. Saem também do clube os adjuntos Francisco Matos, Ricardo Jorge Ribeiro, Gonçalo Barbosa, João César Pereira e Maximiliano Pereira", refere a nota.

Sucessor de Rui Borges, treinador que começou a época nos vitorianos, o barcelense de 40 anos assinou um contrato válido até junho de 2026 e foi apresentado em 26 de dezembro de 2024.

Ao `leme` dos vimaranenses, contabilizou dois empates para o campeonato, com Farense (2-2) e Sporting (4-4), e uma derrota com o Elvas (2-1), do Campeonato de Portugal, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, realizado no domingo.

Ainda na presente época, Daniel Sousa deixou em agosto de 2024 o Sporting de Braga, vizinho e rival do Vitória, após ter cumprido a pré-temporada e orientado a equipa `arsenalista` em quatro jogos oficiais, tendo somado duas vitórias e dois empates.

Membro das equipas técnicas do agora presidente do FC Porto, André Villas-Boas, entre 2009/10 e 2020/21, na Académica, FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Xangai e Marselha, Daniel Sousa estreou-se como treinador principal em 2022/23, ao serviço do Gil Vicente, tendo conduzido os `galos` ao 13.º lugar da I Liga.

Na época 2023/24, o técnico assumiu o comando do Arouca após a 11.ª jornada e guiou os `lobos` da serra da Freita do 18.º e último posto ao sétimo lugar, com 40 pontos somados em 23 jornadas.