Daniel Sousa espera dificuldades na deslocação "com peso" a Guimarães

O técnico enalteceu os bons resultados que o Vitória de Guimarães tem conseguido sob o comando de Álvaro Pacheco, o que tem permitido ao adversário dos arouquenses manter os índices de motivação em alta, fator que se intensifica perante os seus adeptos, a "empurrarem" a equipa.



"Mais do que o treinador é a equipa e os jogadores. Óbvio que a equipa tem o cunho do treinador e a questão motivacional que ele trouxe é mais do que óbvia. [...] É um Vitória com intensidade e sabemos que aquele estádio empurra a equipa para níveis superiores. Sabemos do peso daquele estádio", reiterou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de segunda-feira.



Daniel Sousa abordou ainda a última jornada dos vitorianos, em que conseguiram empatar com o rival Sporting de Braga nos instantes finais do encontro (1-1), e explicou que espera um jogo com características diferentes.



"Espero um Vitória ligeiramente diferente daquele que apareceu em Braga. Fez um jogo competente, mas mais na expectativa e aqui será em casa para eles. Vão querer assumir um pouco mais um jogo, até porque têm jogadores de muita qualidade, sobretudo no meio-campo. É uma equipa muito intensa, muito forte a sair rápido no espaço e a chegar ao último terço", afirmou.



Em relação à recente eliminação da Taça de Portugal diante do Vizela (1-0), segunda derrota consecutiva após uma série de resultados fulgurante, o técnico dos 'lobos' espera que o seu conjunto mantenha a atitude e ideia de jogo, "independentemente dos resultados".



"Entramos sempre com a mesma postura e já sabíamos que a invencibilidade era uma coisa praticamente impossível. Em Vizela, perdemos um jogo que não queríamos, mas a responsabilidade não muda. Fizemos algumas alterações no 'onze', tínhamos a convicção que aqueles eram os que dariam uma melhor resposta para a vitória. Não aconteceu, não por causa dos que entraram, mas pelas circunstâncias. Não são os resultados que nos fazem desviar do nosso caminho", reforçou.



O treinador abordou ainda o mercado de inverno para reafirmar a sua confiança no atual plantel, que considera completo e com capacidade, pelo que não espera nenhuma entrada.



"Um dos méritos que eu tive foi escolher bem o projeto em que me envolvi, porque a qualidade do plantel está cá. Depois é colar as peças e fazer isto funcionar para as coisas acontecerem", constatou.



Para o próximo encontro, estarão indisponíveis, por motivos físicos, Hamache, Quaresma, Rafael Fernandes e Pedro Moreira.



O Arouca, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com 16 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, quinto, com 30, em encontro marcado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.