David Grilo reforça baliza do E. Amadora

David Grilo, de 28 anos, passou as três derradeiras temporadas no clube da Cruz de Cristo, tendo realizado, na última, 35 encontros, depois de passar também, como sénior, por Amora, Real Massamá, Oriental, Linda-a-Velha e Atlético de Reguengos.



Este é o oitavo reforço dos estrelistas, e o terceiro para a baliza, depois de Renan Ribeiro (ex-Hartford Athletic, Estados Unidos) e Diogo Pinto (ex-Sporting), compensando as saídas de Francisco Meixedo (Feirense) e Marko Gudzulic (Desportivo de Chaves).



O Estrela da Amadora também já confirmou os defesas Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, da Alemanha), Atanas Chernev (ex-Botev Plovdiv, da Bulgária) e Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães), e ainda os avançados João Resende (ex-União de Leiria) e Jorge Meireles (ex-FC Porto B).



Por outro lado, o conjunto tricolor despediu-se, para além dos dois guarda-redes, dos defesas Diogo Travassos e Juan Mina, dos centrocampistas Manuel Keliano, Léo Cordeiro e Leonel Bucca, e dos avançados Gerson Sousa e Ronaldo Tavares.



O Estrela da Amadora somará a terceira participação seguida na I Liga portuguesa de futebol, após a 15.ª posição, com 29 pontos, obtida na derradeira temporada.