Futebol Nacional
David Simão anuncia saída do Arouca
O médio do Arouca David Simão anunciou hoje a sua saída do clube da I Liga de futebol, que representou em mais de 200 ocasiões, em informação prestada às redes sociais.
"Nem sempre termina da forma como esperamos. Saio de cabeça erguida com consciência que dei tudo de mim, o reconhecimento, esse está nos números, e na minha família e amigos, que são as que realmente importam", escreveu o até agora capitão dos arouquenses nas redes sociais, em mensagem acompanhada de uma foto a preto e branco.
O médio, de 35 anos, é o jogador com mais jogos na história do clube, no entanto, tinha vindo a perder espaço nas opções de Vasco Seabra esta temporada.
Formado no Benfica, David Simão chegou pela primeira vez a Arouca em 2013, onde atuou durante três temporadas. Em 2021, após passagens por Bulgária, Bélgica, Grécia e Israel, regressou ao emblema do distrito de Aveiro, assumindo a braçadeira de capitão.
No total, alinhou em 222 partidas com a camisola arouquense, apontando 14 golos e fazendo 19 assistências. Na última temporada, o jogador, que conta ainda com passagens pelo Fátima, Paços de Ferreira, Académica, Marítimo, Boavista e Moreirense, em Portugal, havia sofrido uma grave lesão na perna, que o afastou da competição durante vários meses.
Os 'lobos' também já comunicaram a "rescisão amigável" do contrato com o capitão, agradecendo "todo o empenho demonstrado ao serviço do clube".
O médio, de 35 anos, é o jogador com mais jogos na história do clube, no entanto, tinha vindo a perder espaço nas opções de Vasco Seabra esta temporada.
Formado no Benfica, David Simão chegou pela primeira vez a Arouca em 2013, onde atuou durante três temporadas. Em 2021, após passagens por Bulgária, Bélgica, Grécia e Israel, regressou ao emblema do distrito de Aveiro, assumindo a braçadeira de capitão.
No total, alinhou em 222 partidas com a camisola arouquense, apontando 14 golos e fazendo 19 assistências. Na última temporada, o jogador, que conta ainda com passagens pelo Fátima, Paços de Ferreira, Académica, Marítimo, Boavista e Moreirense, em Portugal, havia sofrido uma grave lesão na perna, que o afastou da competição durante vários meses.
Os 'lobos' também já comunicaram a "rescisão amigável" do contrato com o capitão, agradecendo "todo o empenho demonstrado ao serviço do clube".