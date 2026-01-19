David Simão anuncia saída do Arouca

"Nem sempre termina da forma como esperamos. Saio de cabeça erguida com consciência que dei tudo de mim, o reconhecimento, esse está nos números, e na minha família e amigos, que são as que realmente importam", escreveu o até agora capitão dos arouquenses nas redes sociais, em mensagem acompanhada de uma foto a preto e branco.



O médio, de 35 anos, é o jogador com mais jogos na história do clube, no entanto, tinha vindo a perder espaço nas opções de Vasco Seabra esta temporada.



Formado no Benfica, David Simão chegou pela primeira vez a Arouca em 2013, onde atuou durante três temporadas. Em 2021, após passagens por Bulgária, Bélgica, Grécia e Israel, regressou ao emblema do distrito de Aveiro, assumindo a braçadeira de capitão.



No total, alinhou em 222 partidas com a camisola arouquense, apontando 14 golos e fazendo 19 assistências. Na última temporada, o jogador, que conta ainda com passagens pelo Fátima, Paços de Ferreira, Académica, Marítimo, Boavista e Moreirense, em Portugal, havia sofrido uma grave lesão na perna, que o afastou da competição durante vários meses.



Os 'lobos' também já comunicaram a "rescisão amigável" do contrato com o capitão, agradecendo "todo o empenho demonstrado ao serviço do clube".