Defesa brasileiro David Sousa assina contrato com Casa Pia
O defesa-central brasileiro David Sousa assinou contrato com o Casa Pia, proveniente dos belgas do RWD Molenbeek, informou hoje o clube que milita na I Liga portuguesa de futebol, através das redes sociais.
Com 24 anos, David Sousa completou a formação no Botafogo, clube no qual fez a estreia como sénior, seguindo depois para a Bélgica, onde representou o Cercle Brugge e o RWD Molenbeek, com três golos em 30 jogos na derradeira temporada.
Os ‘gansos’, orientados por João Pereira, oficializam o sexto reforço, que também pode jogar a defesa-esquerdo, após o guarda-redes Ivan Mandic, o defesa Kaique Rocha, os médios Sebastián Pérez e Yassin Oukili e o avançado Kelian Nsona.
Por outro lado, saíram os defesas Ruben Kluivert e Leonardo Lelo, o médio Andrian Kraev e também os avançados Tiago Dias, Henrique Pereira e Cauê dos Santos.
O Casa Pia, que concluiu a última edição da I Liga no nono posto, com 45 pontos, inicia a campanha de 2025/26 com uma receção ao bicampeão nacional Sporting, a realizar-se no Estádio Municipal de Rio Maior, a partir das 20:15 de sexta-feira.
