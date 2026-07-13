Defesa Carraça regressa ao Tondela e assina por duas épocas

“O defesa direito de 33 anos regressa a uma casa que já foi sua, tendo assinado com os auriverdes um contrato válido até final de junho de 2028”, lê-se na página oficial do clube.



Carraça, de 33 anos, vestiu nas última três temporadas a camisola do Desportivo de Chaves, depois de ter passado por clubes como Gil Vicente e B SAD, por empréstimo do FC Porto, e Boavista e Santa Clara.



O lateral defendeu o emblema tondelense, por empréstimo dos ‘axadrezados’ em 2014/15, quando o clube beirão subiu pela primeira vez à I Liga,



“É especial estar de volta. O Tondela é um clube que me diz muito, vim numa época muito importante para mim, foi cá que conquistei o meu primeiro troféu como profissional”, assume Carraça aos meios de comunicação do clube.



Carraça é o sétimo reforço da época e junta-se assim às novas contratações já anunciadas como são o ponta de lança João Lima, o avançado Richarllyson Carvalho Alves, o central Bruno Almeida, o lateral Zé Ricardo, o extremo Gastón Novero e o guarda-redes Carlão.



Mantêm-se no plantel, após renovação, os defesas Bebeto e João Afonso e o lateral Hélder Tavares.



O Tondela regressou no dia 01 de julho aos relvados, depois dos exames médicos e testes físicos, estando a equipa às ordens do novo treinador Ricardo Costa e da sua equipa técnica.