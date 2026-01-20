Defesa central bósnio Adrian Barisic reforça o SC Braga

Após o período de empréstimo, Barisic vai assinar um contrato válido até 2030 e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O emblema suíço chegou a acordo com o SC Braga e terá direito a 10 por cento do valor de uma futura transferência.

O clube minhoto anunciou esta terça-feira “ter chegado a acordo com o Basileia para o empréstimo até final da corrente temporada do jogador Adrian Barišic, estando contemplada uma cláusula de compra obrigatória de 3,5 milhões de euros”.O jogador bósnio realizou os habituais exames médicos e já está integrado nos trabalhos do plantel bracarense, às ordens de Carlos Vicens.Em Basileia desde 2023, vindo do Osijek da Croácia, Adrian Barisic conquistou um campeonato e uma Taça da Suíça. O defesa central de 24 anos soma 19 participações em jogos pelos suíços esta temporada, 66 nos últimos dois anos e meio.