Defesa-central Diana Gomes reforça futebol feminino do Benfica

"É um orgulho representar este grande clube. Tenho a certeza de que qualquer jogadora, portuguesa ou estrangeira, gostava de representar o Benfica. Estou muito contente e orgulhosa. Obrigada pela aposta. Prometo que não vou desiludir", salientou a terceira contratação `encarnada` para 2025/26, citada pelo clube da Luz.

Diana Gomes, que completará 27 anos em 26 de julho, somou 71 jogos e um golo pelo Sevilha nas últimas três épocas (2022-2025), na sequência de passagens por Freamunde (2011-2016), Valadares Gaia (2016/17) e Sporting de Braga (2017-2022), ao serviço do qual venceu um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

"É um orgulho voltar [a Portugal], ainda para mais para jogar neste grande clube. Estou com muita vontade de começar a temporada", apontou, empenhada em manter o Benfica na senda das conquistas nacionais e levá-lo o mais longe possível na Liga dos Campeões.

Com 59 internacionalizações e sete golos por Portugal, Diana Gomes representou a seleção das `quinas` no Europeu e marcou no empate frente à Itália (1-1), para a segunda jornada do Grupo B, garantindo o único ponto somado pelas lusas na prova.

"É uma grande ajuda ter estado com a maioria das jogadoras na seleção, até para me integrar no grupo. Vai ser bom, vai ser um ano em grande", perspetivou a defesa-central, totalista nas três partidas disputadas pelo conjunto orientado por Francisco Neto na Suíça.

Presente em três Europeus (2017, 2022 e 2025) e um Campeonato do Mundo (2023), Diana Gomes é a terceira contratação do Benfica para a próxima temporada, após a lateral-direita Ana Borges e a avançada Diana Silva, ambas provenientes do Sporting.

As `águias` serão orientadas por Ivan Baptista, sucessor de Filipa Patão, que rumou às norte-americanas do Boston Legacy, após ter vencido 13 troféus na Luz nas últimas cinco temporadas, incluindo cinco campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e cinco Taças da Liga, além da inédita chegada aos quartos de final da Liga dos Campeões.