Futebol Nacional
Defesa central Paulo Oliveira deixa Sporting de Braga
O defesa central Paulo Oliveira vai sair do Sporting de Braga após cinco temporadas, informou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol.
O experiente jogador, de 34 anos, internacional AA por uma vez, não renovou o contrato que terminava em junho, deixando o Sporting de Braga após 165 jogos e cinco golos, ao longo de cinco épocas.
“O Sporting de Braga agradece a Paulo Oliveira o importante contributo prestado ao longo destes anos, bem como a entrega, a liderança e o exemplo que deixou dentro e fora de campo. O clube deseja-lhe as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais para o futuro”, pode ler-se.
“O Sporting de Braga agradece a Paulo Oliveira o importante contributo prestado ao longo destes anos, bem como a entrega, a liderança e o exemplo que deixou dentro e fora de campo. O clube deseja-lhe as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais para o futuro”, pode ler-se.