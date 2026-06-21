Defesa central Paulo Oliveira deixa Sporting de Braga

O experiente jogador, de 34 anos, internacional AA por uma vez, não renovou o contrato que terminava em junho, deixando o Sporting de Braga após 165 jogos e cinco golos, ao longo de cinco épocas.



“O Sporting de Braga agradece a Paulo Oliveira o importante contributo prestado ao longo destes anos, bem como a entrega, a liderança e o exemplo que deixou dentro e fora de campo. O clube deseja-lhe as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais para o futuro”, pode ler-se.