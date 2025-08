Defesa central Rômulo Júnior reforça Sporting B oriundo do Atlético Mineiro

Jogador internacional nos escalões de formação do Brasil, o defesa admitiu aos meios de comunicação dos ‘verde e brancos’ que chega a Lisboa com o objetivo de “chegar à equipa principal”.



“Estou ansioso para chegar, jogar e mostrar o [meu] potencial dentro de campo, de forma a retribuir a oportunidade que o Sporting me está a dar. Vivi muitas coisas felizes no futebol e [desejo] que esta temporada possa ter mais”, resumiu o novo reforço dos ‘leões’.



Formado no clube de Belo Horizonte, Rômulo Júnior apontou o histórico do Sporting na formação de jogadores, lembrando que “Cristiano Ronaldo saiu daqui”, do clube de Alvalade, e acredita que deu o passo certo para continuar a evoluir na carreira.



“Desde que cheguei que os meus olhos já brilham por ver uma estrutura tão grande como a do Sporting. Conheci a Academia [Cristiano Ronaldo] e gostei bastante”, destacou.



Jogador “aguerrido”, com “bom passe, bola longa, bola aérea e visão de jogo”, nas suas próprias palavras, Rômulo Júnior aconselhou-se com o ex-avançado dos leões Biel, atualmente ao serviço do Atlético Mineiro, antes de viajar para Portugal.



“Falei com o Biel, que esteve recentemente aqui, e só elogiou. Fiquei mais feliz e espero que dê tudo certo”, desejou o defesa.



Rômulo Júnior é o terceiro reforço do Sporting para a sua equipa secundária, após o médio brasileiro Rayan Lucas (ex-Flamengo) e o avançado Paulo Cardoso (ex-Estrela da Amadora), ambos anunciados no final de junho.



No sábado, o Sporting anunciou o belga Zaïd Bafdili como “reforço para a formação”, sem especificar o escalão, e o médio jogou pela equipa B no mesmo dia, em encontro de preparação no terreno do Atlético, da Liga 3.



O Sporting B volta a disputar a II Liga em 2025/26, após subir da Liga 3 para o escalão secundário na última época, sete anos após ter descido de escalão, em 2017/18, e da extinção da formação secundária.



A equipa orientada pelo técnico João Gião tem a estreia no campeonato marcada para 09 de agosto, com uma visita ao Torreense.