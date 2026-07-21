Defesa central Yaya Bojang reforça Alverca proveniente do Odense da Dinamarca

Na temporada passada, a terceira ao serviço do Odense, o jovem defesa central, de 21 anos, realizou 30 jogos pelo emblema da super liga dinamarquesa.



Yaya Bojang destacou-se ao serviço do Real de Banjul, um dos clubes de maior sucesso do seu país natal, antes de rumar ao Odense, em 2023/24, sendo presença assídua na formação de sub-19. Na temporada seguinte, 2024/25, somou um golo e uma assistência em quatro jogos.



O jovem defesa gambiano mostrou grande entusiasmo com a mudança para o Alverca, asumindo, em declarações divulgadas pelo clube: “É um passo muito importante na minha carreira, num clube histórico. Vou dar o meu melhor pelo FC Alverca”.



Yaya Bojang é a oitava contratação do Alverca, depois dos avançados Samy Merheg, do Sporting de Braga, e Vivaldo Semedo, do Watford, de Inglaterra, dos médios Lucca Giuntini (Mirandela) e Tiago Octávio (Leça), do defesa-direito Toni Tamarit (Villarreal, Espanha), do guarda-redes Noah Raveyre (Pau FC, França), do extremo camaronês Marco Essimi (Dunquerque, França).