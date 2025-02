Defesa Dani Morer reforça Moreirense por empréstimo do Famalicão

Formado no FC Barcelona, o jogador catalão, de 26 anos, vai concorrer com Dinis Pinto pelo lugar no lado direito da defesa minhota, face à saída de Fabiano para os brasileiros do Ceará no mercado de transferências em curso.



Contratado pelos famalicenses no verão de 2020, o lateral cumpriu nove jogos oficiais na época 2020/21 e um na temporada seguinte, antes de ser emprestado ao FC Andorra no que restou de 2021/22 e também em 2022/23 e aos canadianos do Atlético Otava, em 2024.



Dani Morer é a quinta contratação da equipa de Moreira de Cónegos no mercado que encerra hoje, além do defesa Michel, dos extremos Ivo Rodrigues e Joel Jorquera e do ponta de lança Yan Lincon.