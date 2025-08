Defesa Dinis Pinto renova contrato com o Moreirense até 2027

Jogador do Moreirense desde o verão de 2023, quando se vinculou por três anos, o lateral direito, de 24 anos, realizou 14 jogos pela equipa minhota na temporada 2023/24 e impôs-se definitivamente a titular em 2024/25, época em que somou dois golos e uma assistência em 29 partidas.



Dinis Pinto estreou-se como sénior no Lusitânia de Lourosa, clube que representou entre 2019/20 e 2020/21, no Campeonato de Portugal, antes de rumar ao Sporting de Braga, onde jogou entre 2022 e 2024, sobretudo na equipa B, cumprindo 48 jogos, mas também na equipa principal, em duas ocasiões.