Defesa Edson Farias deixa Penafiel para ingressar no Vilafranquense

“É a assinatura do dia. Edson Farias chega de Penafiel para reforçar o plantel da UDVilafranquense. O experiente brasileiro assinou por uma época. Vamos dar as boas vindas ao novo reforço do plantel”, escreveu o Vilafranquense, na rede social Facebook.



Na temporada passada, o lateral direito de 30 anos marcou cinco golos em 35 jogos oficiais pelo Penafiel, tendo sido eleito o melhor defesa e jogador da II Liga no mês de abril.



Edson Farias, que também atua como extremo, é o sétimo reforço do emblema ribatejano para 2022/2023, depois de garantidas as aquisições de Ricardo Dias (ex-Académica), Fábio Duarte (ex-Benfica B), Anthony Correia (ex-Estrela da Amadora), Pedro Trigueira (ex-Tondela), Luís Pedro (ex-Varzim) e Leandro Nascimento (ex- São Joseense, Brasil).