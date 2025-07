Defesa espanhol deixa Deportivo da Corunha e reforça Penafiel

Jaime Sánchez, de 30 anos e 1,84 metros, pode ser utilizado como defesa direito ou central, mas também pode jogar como médio defensivo, e alinhou nas últimas quatro épocas no Deportivo, numa carreira com vários anos de ligação ao Real Madrid, clube onde fez parte da sua formação.



O experiente jogador, cuja duração do contrato não foi revelada, é o mais recente reforço do Penafiel, que hoje mesmo oficializou o médio Dani Molina, ex-Alcoyano.



A formação portuguesa, que vai disputar a II Liga sob o comando de Pedro Russiano, apresenta este ano uma significativa presença espanhola no plantel, resultado da recente reestruturação acionista da SAD penafidelense.



O Penafiel passou a ter como acionista maioritário Juan Carlos Escotet, presidente do Deportivo da Corunha, que adquiriu 90% do capital social da SAD.