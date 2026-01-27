Futebol Nacional
Defesa esquerdo Fabrício Garcia reforça Alverca por empréstimo do Estoril Praia
O Alverca, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do defesa esquerdo Fabrício Garcia, por empréstimo do Estoril Praia, também do primeiro escalão, até final da presente temporada.
O cabo-verdiano, de 24 anos, é cedido aos ribatejanos após ter sido pouco utilizado na equipa de Ian Cathro na primeira metade da temporada, em que somou sete jogos na I Liga e um na Taça de Portugal.
Fabrício Garcia, que pode ocupar diversas posições no corredor esquerdo, iniciou o percurso futebolístico ao serviço da AD Bairro, clube do país natal, tendo chegado, na temporada 2021/2022, ao Fabril do Barreiro.
As boas prestações pela formação da associação de futebol de Setúbal garantiram-lhe a mudança para o Estoril Praia em 2023/24, sendo que, ao serviço do conjunto de sub-23, marcou sete golos e fez 13 assistências em 25 partidas, ajudadando o Estoril Praia a conquistar a Liga Revelação e a Taça Revelação.
“Estou muito contente por aqui estar. O FC Alverca é um clube com muita história e vou dar tudo em campo por este emblema”, afirmou, em declarações divulgadas na página oficial dos ribatejanos na Internet.
Fabrício Garcia é o quarto reforço para o técnico Custódio Castro nesta janela do 'mercado' de transferências, após os médios Vasco Moreira e Zakaria Kassary, e o avançado Mathis Clairicia.
Fabrício Garcia, que pode ocupar diversas posições no corredor esquerdo, iniciou o percurso futebolístico ao serviço da AD Bairro, clube do país natal, tendo chegado, na temporada 2021/2022, ao Fabril do Barreiro.
As boas prestações pela formação da associação de futebol de Setúbal garantiram-lhe a mudança para o Estoril Praia em 2023/24, sendo que, ao serviço do conjunto de sub-23, marcou sete golos e fez 13 assistências em 25 partidas, ajudadando o Estoril Praia a conquistar a Liga Revelação e a Taça Revelação.
“Estou muito contente por aqui estar. O FC Alverca é um clube com muita história e vou dar tudo em campo por este emblema”, afirmou, em declarações divulgadas na página oficial dos ribatejanos na Internet.
Fabrício Garcia é o quarto reforço para o técnico Custódio Castro nesta janela do 'mercado' de transferências, após os médios Vasco Moreira e Zakaria Kassary, e o avançado Mathis Clairicia.