Defesa-esquerdo Rémy Vita, das Comores, assina pelo Tondela até 2028
O defesa-esquerdo Rémy Vita, das Comores, assinou pelo Tondela até junho de 2028, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga de futebol, que chegou a acordo com o Fortuna Sittard, dos Países Baixos.
Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela destacou que o lateral-esquerdo, de 24 anos, é internacional pelas ilhas Comores e fez formação no Troyes, de França, para depois ser transferido para os alemães do Bayern Munique.
“Até chegar a Tondela, o canhoto jogou ainda nos ingleses do Barnsley (por empréstimo dos bávaros), tendo depois saído para os neerlandeses do Fortuna Sittard”, adiantou o clube beirão.
O lateral-esquerdo já está ao dispor do treinador Ivo Vieira e ao clube assumiu que está “muito satisfeito”, não só pela visibilidade que o campeonato português tem, como também pelo projeto do Tondela, que, sublinhou, “foi muito cativante”.
Rémy Vita é o nono reforço do Tondela para a próxima época e junta-se a Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte e Afonso Rodrigues nas contratações definitivas, bem como a Yarlen Augusto, Yefrei Rodríguez e Juanse Rodríguez, que chegam por empréstimo.
