Defesa Filipe Cruz reforça Felgueiras após mais de uma década ligado ao Benfica

O jogador algarvio, de 23 anos, passou pela formação da Casa do Benfica de Portimão e da Casa do Benfica de Loulé antes de se vincular ao Benfica na temporada 2014/15, iniciando um percurso que o guiou até ao segundo escalão luso, no qual marcou quatro golos e realizou seis assistências em 67 jogos oficiais pela equipa B das ‘águias’, entre 2020/21 e 2024/25.



Presente no Campeonato da Europa de sub-17 de 2019 por Portugal, Filipe Cruz é o 14.º reforço felgueirense no verão, a par do guarda-redes Didi, dos defesas Jean Filipe, Matheus Dário, João Pinto, Dudu Cruz e Mário Júnior, dos médios Henrique Martins, Faissal Zangré e Michel Costa, e dos avançados João Rafael, Lucas Duarte, Mario Rivas e Mathys Jean-Marie.