Futebol Nacional
Defesa Gabór Szalai reforça Marítimo por empréstimo do Ferencváros
O Marítimo assegurou a contratação do defesa internacional húngaro Gábor Szalai, por empréstimo do Ferencváros, da Hungria, até final da época, anunciou hoje o clube recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol.
"Szalai junta-se agora ao plantel orientado por Mitchell van der Gaag para reforçar as opções defensivas do Marítimo na temporada 2026/27", pode ler-se no sítio oficial na Internet do emblema insular.
Por uma vez internacional pela seleção principal do seu país, o defesa central, de 26 anos, chega à Madeira depois de, na última época, ter sido titular indiscutível no Ferencváros, somando 47 jogos, nos quais apontou três golos e registou uma assistência.
Junta-se às contratações já asseguradas de Nathanael Ogbeta (ex-Plymouth Argyle), Rafael Fernandes (ex-Lille), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo).
Por uma vez internacional pela seleção principal do seu país, o defesa central, de 26 anos, chega à Madeira depois de, na última época, ter sido titular indiscutível no Ferencváros, somando 47 jogos, nos quais apontou três golos e registou uma assistência.
Junta-se às contratações já asseguradas de Nathanael Ogbeta (ex-Plymouth Argyle), Rafael Fernandes (ex-Lille), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo).