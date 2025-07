Defesa grego Nikos Athanasiou é o primeiro reforço do Rio Ave para 2025/26

Aos 24 anos, Athanasiou, que assinou um vínculo de cedência até junho de 2026, chega ao futebol português depois de uma temporada em destaque ao serviço do Atromitos, da primeira Liga grega, o que levou o Olympiacos a contratá-lo este verão.



Em 2024/25, o defesa realizou 33 jogos pelo Atromitos, somando quatro golos e sete assistências, números que, segundo o Rio Ave, atestam a “polivalência pela ala esquerda, onde o jogador alia presença ofensiva à missão mais defensiva da sua posição”.



Além do Atromitos, clube no qual concluiu a formação, o lateral representou também o Niki Volos, tendo ainda acumulado internacionalizações nos vários escalões jovens da seleção da Grécia, até aos sub-21.



Nikos Athanasiou, que é o primeiro reforço do Rio Ave para 2025/26, já integrou o plantel orientado por Sotiris Silaidopoulos, juntando-se aos trabalhos de pré-temporada no estágio que o Rio Ave está a cumprir em Guimarães.