Defesa Guilherme Willian da Silva reforça plantel do Desportivo de Chaves

“O jovem promissor brasileiro, proveniente do Vianense, tem 1,91 metros de altura e, na última temporada, ao serviço do emblema de Viana do Castelo realizou 25 jogos”, destacou o clube transmontano na sua página na rede social Facebook.



O defesa central esquerdino regressa, assim, à região de Trás-os-Montes, depois de uma passagem pelo Mirandela na época 2020/21, quando cumpriu oito jogos. Em Portugal, o jovem defesa passou, ainda, pelo Monção, tendo alinhado em quatro jogos.



Do seu percurso formativo fazem parte, ainda, diferentes emblemas brasileiros, como é exemplo o Ceará, clube que representou as equipas sub-19 e sub-20.



No regresso ao principal escalão do futebol português, a formação flaviense já tinha contratado também os defesas centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense) e Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), o lateral direito Sylla Habib (ex-União de Leiria), os laterais esquerdos Euller Cavalcanti (ex-AEL Limassol) e Sandro Cruz (ex-Benfica), bem como o médio Hélder Morim (ex-Leixões) e os avançados Héctor Hernández (ex-Rayo Majadahonda) e Jonny Arriba (ex-Villarreal).



Também assegurou os guarda-redes Ziga Frelih (ex-Gil Vicente), Rodrigo Moura (ex-Trofense), Valentino Rodrigues (ex-Lens) e, mais recentemente, Gonçalo Pinto (ex-Sporting B).