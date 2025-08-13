Defesa hondurenho Julián Martínez reforça plantel do Alverca
O Alverca, da I Liga de futebol, confirmou hoje a contratação de Julián Martínez, defesa hondurenho de 21 anos, proveniente do CD Olímpia, das Honduras.
Julián Martínez, internacional hondurenho de 21 anos, é o 29.º reforço anunciado pelo Alverca para a presente temporada, que marca o regresso dos ribatejanos à I Liga.
O defesa de 21 anos chega do CD Olímpia, clube no qual fez a formação e conquistou dois títulos da primeira Liga das Honduras.
Martínez destaca-se pela velocidade e capacidade técnica, bem como pela versatilidade, já que pode atuar tanto no centro da defesa como na lateral esquerda.
Em declarações publicadas na página oficial do Alverca na Internet, o jovem defesa hondurenho mostrou-se grato por representar o emblema ribatejano no principal escalão do futebol português.
“Sei que este é o passo ideal na minha carreira. O FC Alverca que está a entrar numa época histórica. É uma honra representar este símbolo”, admitiu.
