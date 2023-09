Defesa Jerome Opoku emprestado pelo Arouca aos turcos do Istambul Basaksehir

Além disso, o clube arouquense anunciou a renovação do contrato com o defesa central, que fica agora ligado aos 'lobos' até 2026.



O jogador tinha entrado num confronto de posições público com o conjunto da I Liga de futebol, tendo manifestado através das redes sociais o seu descontentamento enquanto forçava a saída para o conjunto turco, num conflito que o próprio técnico Daniel Ramos assumiu.



O mercado de transferências na Turquia, ao contrário do que acontece na maior parte das nações inscritas na UEFA, está aberto até 15 de setembro, tendo já encerrado em Portugal desde o início do mês.



Pelo clube da Serra da Freita, o defesa, de 24 anos, fez um total de 29 jogos na última temporada, tendo sido parte preponderante da conquista do histórico quinto lugar na I Liga, época em que chegou por empréstimo do Fulham.



Com a chegada de Javi Montero, já a precaver a saída do britânico, o Arouca tem agora quatro centrais: Galovic, Matías Rocha e Rafael Fernandes são as restantes opções para o eixo da defesa.



O Arouca, atual oitavo classificado da I Liga, com seis pontos, recebe no domingo, às 15:30, o Casa Pia, nono, com cinco.