Defesa Maracás renova contrato com Moreirense até ao final de 2028/29

Ligado desde o verão de 2023 ao clube da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, o central brasileiro prolongou por três temporadas o contrato que terminava em junho de 2026.



Autor de seis golos, dois deles na presente época, e de uma assistência em 80 jogos oficiais pelos minhotos, o jogador, de 31 anos, mostrou-se agradado por continuar a “contribuir para o crescimento do clube”, em declarações publicadas pelo Moreirense.



“Estou muito feliz por saber que vou ajudar o clube a conquistar os objetivos futuros. Há um sentimento de que a responsabilidade aumenta. Quero passar a identidade do clube para os que aqui estão e para os que vão chegar”, referiu.



Formado no Vitória e no Bahia, dois clubes brasileiros da cidade de Salvador, Maracás também representou em Portugal o Paços de Ferreira, tendo marcado dois golos em 102 jogos entre 2019/20 e 2022/23, épocas em que os ‘castores’ disputaram a I Liga e em que teve uma curta passagem pelo Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pelo meio.