Defesa Mário Júnior reforça Felgueiras após deixar Sporting de Braga

O clube bracarense esclareceu, em comunicado, que mantém 40% dos direitos económicos relativos ao jogador luso-guineense, de 22 anos, após a transferência a título definitivo para o emblema felgueirense, 18.º e último classificado do segundo escalão, após duas jornadas realizadas.



Internacional pela seleção da Guiné-Bissau por uma vez, Mário Júnior cumpriu a formação no Leixões e no Sporting de Braga, tendo alinhado pelas equipas B e de sub-23 dos 'arsenalistas' antes do empréstimo à Oliveirense, da II Liga, equipa pela qual marcou dois golos em 16 jogos oficiais na época 2024/25.



O central é o 12.º reforço do Felgueiras para a época 2025/26, a par dos também defesas Jean Filipe, Matheus Dário, João Pinto e Dudu Cruz, do guarda-redes Didi Figueiredo, dos médios Henrique Martins, Faissal Zangré e Michel Costa, e dos avançados João Rafael, Lucas Duarte e Mario Rivas.