Defesa Matheus Costa regressa ao Leixões

O futebolista, de 31 anos, somava apenas quatro jogos oficiais pelo conjunto angolano desde o início da temporada, procurando agora mais minutos de utilização no regresso ao futebol luso.



Matheus Costa tem uma vasta experiência a jogar em Portugal, com percurso por Real SC, Vizela e Marítimo, além de uma primeira passagem pelo Leixões, em que registou 35 partidas e três golos em duas temporadas.



“Estou feliz pela oportunidade. Espero que possamos atingir os nossos objetivos e que seja uma época feliz para todos nós. Espero muito mais sucesso do que na primeira passagem aqui e farei de tudo para que se concretize", disse o jogador, em declarações publicadas nas redes sociais dos 'bebés do mar'.



O jogador procurará ajudar o Leixões a melhorar a sua situação classificativa, numa altura em que o conjunto de Carlos Fangeiro ocupa o 17.º e penúltimo lugar da II Liga, com 22 pontos, tendo hoje empatado no terreno do lanterna-vermelha Penafiel (0-0).