Defesa Miguel Nóbrega regressa a Portugal para jogar no Vitória de Guimarães

“O Vitória Sport Clube assegurou a contratação do central Miguel Nóbrega para o eixo da defesa até 2028. O nome do jogador de 25 anos passa a fazer parte do lote de opções à disposição do [treinador] Luís Pinto para a época 2025/2026”, refere a nota publicada no site oficial.



Os vimaranenses confirmam ainda que o jogador assinou contrato a título definitivo, depois de três épocas de ligação ao Rio Ave, clube pelo qual realizou 38 partidas entre a época 2022/23 e o início de 2024/25, com um golo e uma assistência, antes do empréstimo ao conjunto da I Liga polaca, pelo qual disputou cinco encontros.



Natural do Funchal, o defesa, de 1,90 metros, cumpriu o período de formação no Marítimo, no Nacional e no Benfica e estreou-se como sénior pela equipa B das ‘águias’, que representou em 27 desafios, entre as épocas 2018/19 e 2021/22.



Miguel Nóbrega representou ainda a equipa sub-23 ‘encarnada’ em 66 partidas, entre 2018/19 e 2020/21, temporada em que também jogou pelo Grasshoppers, por empréstimo do clube da Luz, tendo alinhado em 17 jogos pela formação que competia então na II Liga suíça.



O defesa é o quarto jogador contratado pelo Vitória de Guimarães no mercado de transferências de verão, após as confirmações do médio Matija Mitrovic, oriundo dos sérvios do Zeleznicar Pancevo, e dos extremos Fabio Blanco, ex-Marítimo, e Oumar Camara, ex-Paris Saint-Germain.