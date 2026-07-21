Futebol Nacional
Defesa panamiano Antony Herbert assina pelo Desportivo de Chaves
O defesa Antony Herbert, anteriormente ao serviço dos espanhóis do Conquense por empréstimo do Árabe Unido, vai representar o Desportivo de Chaves na época 2026/27, anunciou hoje o emblema da II Liga portuguesa de futebol.
Internacional jovem pela seleção panamiana de sub-20, Antony Herbert estreia-se em Portugal após representar o Conquense, da quarta divisão espanhola, tendo participado em 20 jogos e apontado um golo pelos ‘balompédicos’.
O lateral direito, de 21 anos, passou antes pela equipa principal do Árabe Unido, no Panamá.
Antony Herbert é o oitavo reforço anunciado pelo Desportivo de Chaves para a temporada 2026/27, após Léo Alaba (ex-AVS), João Valido (ex-Arouca), Dru Yearwood (ex-Rotherham), André Rodrigues (ex-Marítimo), Wilson Tavares (ex-Atlético da Malveira), Costinha (ex-Petro de Luanda) e Marquinhos (ex-Santa Cruz).
O lateral direito, de 21 anos, passou antes pela equipa principal do Árabe Unido, no Panamá.
Antony Herbert é o oitavo reforço anunciado pelo Desportivo de Chaves para a temporada 2026/27, após Léo Alaba (ex-AVS), João Valido (ex-Arouca), Dru Yearwood (ex-Rotherham), André Rodrigues (ex-Marítimo), Wilson Tavares (ex-Atlético da Malveira), Costinha (ex-Petro de Luanda) e Marquinhos (ex-Santa Cruz).