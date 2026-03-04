Defesa portista Bednarek sofreu "traumatismo na grade costal" frente ao Sporting

Nesta partida da primeira mão das meias-finais, o internacional polaco, de 29 anos, teve de ser substituído ao minuto 44, na sequência de um lance com o avançado sportinguista Luis Suárez.

Em sentido contrário, Thiago Silva já participou de forma integrada no treino de hoje, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, apesar de ainda se encontrar condicionado.

Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu, com lesões prolongadas, são os restantes nomes que figuram no boletim médico portista.

O FC Porto, líder da I Liga, com 65 pontos, retoma na sexta-feira a preparação do clássico com o Benfica, terceiro classificado, com 58, agendado para as 18:00 de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, relativo à 25.ª ronda da prova.