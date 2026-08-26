Defesa português Nilton Varela assina pelo Marítimo até junho de 2028

Formado nas camadas jovens de Belenenses e Sporting, o futebolista, de 25 anos, fez a estreia enquanto sénior na época 2019/20, ao serviço da B SAD, que representou durante três temporadas, até 2022.



Internacional pelas seleções jovens de Portugal e Cabo Verde, Varela jogou ainda no FC Porto B e no Estrela da Amadora, antes de assinar pelo Berschoot, pelo qual teve uma curta passagem na segunda metade da época passada, com participação em 11 jogos.



O defesa junta-se às contratações já asseguradas de Fran Vieites (ex-Leicester, Inglaterra), Nathanael Ogbeta (ex-Plymouth Argyle, Inglaterra), Tomás Tavares (ex-Wisla Plock, Polónia), Rafael Fernandes (ex-Lille, França), Gábor Szalai (ex-Ferencváros, Hungria), Yellu Santiago (ex-Hellas Verona, Itália), Ayuma Israel (ex-NK Istra 1961, Croácia), Ibrahim Alani (ex-Valladolid, Espanha), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia, Polónia), Bryan Limbombe (ex-Heracles Almelo, Paises Baixos), Samuel Bamba (ex-Bochum, Alemanha) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo, Alemanha).