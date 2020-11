Defesa Riccielli renova com Famalicão e fica com cláusula de 30 milhões de euros

O vínculo entre o emblema minhoto e o jogador brasileiro, de 22 anos, terminava em junho de 2024, mas foi agora estendido por mais uma temporada, tendo, segundo disse à Agência Lusa fonte do clube, sido fixada uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, que protege o emblema famalicense do interesse de outros clubes no jogador.



Numa nota divulgada pelo Famalicão, o presidente da SAD, Miguel Ribeiro, reconheceu Riccielli como um jogador de "qualidade, capacidade de trabalho e um assinalável espírito competitivo", lembrando que o atleta já é um dos capitães de equipa.



O defesa brasileiro mostrou-se "agradecido pela confiança demonstrada pelo Famalicão", considerando que a renovação hoje firmada "é fruto do trabalho e do reconhecimento do esforço em prol do clube".



Riccielli chegou a Famalicão na época passada, oriundo do Mirasol, clube brasileiro da região de São Paulo, e paulatinamente afirmou-se como um dos jogadores mais utilizados do plantel.



Desde que ingressou no emblema minhoto, o defesa-central já cumpriu 37 jogos e apontou dois golos.