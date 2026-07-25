Futebol Nacional
Defesa Tomás Tavares assina pelo Marítimo por três temporadas
O Marítimo assegurou a contratação do defesa direito Tomás Tavares, que anteriormente representou os polacos do Wisla Plock, assinando por três épocas, anunciou hoje o clube recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol.
O futebolista, de 25 anos, internacional pelas seleções jovens de Portugal, chega à Madeira depois de, em 2025/26, ter alinhado em 14 jogos ao serviço do oitavo classificado da última edição do campeonato polaco.
Formado no Benfica, clube pelo qual se estreou a nível sénior, em 2019, Tavares conta ainda com passagens pelo Farense, AVS, Alavés, de Espanha, Basileia, da Suiça, LASK Linz, da Áustria, e Spartak Moscovo, da Rússia.
O defesa junta-se às contratações já asseguradas de Nathanael Ogbeta (ex-Plymouth Argyle, de Inglaterra), Rafael Fernandes (ex-Lille, de França), Gábor Szalai (ex-Ferencváros, da Hungria), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia, da Polónia) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo, da Alemanha).
Formado no Benfica, clube pelo qual se estreou a nível sénior, em 2019, Tavares conta ainda com passagens pelo Farense, AVS, Alavés, de Espanha, Basileia, da Suiça, LASK Linz, da Áustria, e Spartak Moscovo, da Rússia.
O defesa junta-se às contratações já asseguradas de Nathanael Ogbeta (ex-Plymouth Argyle, de Inglaterra), Rafael Fernandes (ex-Lille, de França), Gábor Szalai (ex-Ferencváros, da Hungria), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia, da Polónia) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo, da Alemanha).