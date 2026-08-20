Futebol Nacional
1.ª Liga
Defesa Williams Kokolo reforça Nacional por empréstimo do Hannover
O defesa francês Williams Kokolo é reforço do Nacional, por empréstimo dos alemães do Hannover, válido até final da época, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.
Na temporada passada, o lateral-esquerdo, de 26 anos, participou em 13 jogos pelo emblema que milita no segundo escalão da Alemanha, registando uma assistência.
Kokolo conta ainda com passagens pelo Sunderland, Darlington, Middlesbrough, Burton Albion e Swindon Town, de Inglaterra, e Laval, de França.
Junta-se às contratações já asseguradas de Renato Marín (ex-Paris Saint-Germain, França), João Gonçalves (ex-Universitatea Craiova, Roménia), Wesley Gasolina (ex-Avaí, Brasil), Daniel de la Cruz (ex-LDU Quito, Equador), Danel Dongmo (ex-Petrolul Ploiesti, Roménia), Mateus Iseppe (ex-Atlético Mineiro, Brasil), Matchoi Djaló (ex-Wisla Plock, Polónia), Markus Jensen (ex-Odense, Dinamarca), Stavros Gavriel (ex-Zulte Waregem, Bélgica), Fernando Nava (ex-Always Ready, Bolívia) e Allen Obando (ex-Inter Miami, Estados Unidos).
Kokolo conta ainda com passagens pelo Sunderland, Darlington, Middlesbrough, Burton Albion e Swindon Town, de Inglaterra, e Laval, de França.
Junta-se às contratações já asseguradas de Renato Marín (ex-Paris Saint-Germain, França), João Gonçalves (ex-Universitatea Craiova, Roménia), Wesley Gasolina (ex-Avaí, Brasil), Daniel de la Cruz (ex-LDU Quito, Equador), Danel Dongmo (ex-Petrolul Ploiesti, Roménia), Mateus Iseppe (ex-Atlético Mineiro, Brasil), Matchoi Djaló (ex-Wisla Plock, Polónia), Markus Jensen (ex-Odense, Dinamarca), Stavros Gavriel (ex-Zulte Waregem, Bélgica), Fernando Nava (ex-Always Ready, Bolívia) e Allen Obando (ex-Inter Miami, Estados Unidos).