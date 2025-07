Deivison Souza assina pelo Nacional

"O jovem brasileiro, de 19 anos, chega proveniente do Hope International, do Brasil, e vai integrar os trabalhos do plantel a partir desta sexta-feira", pode ler-se no site oficial dos alvinegros.



Com uma breve passagem pelas camadas jovens do Athletico Paranaense, Deivison Souza fez quase toda a formação no Hope Internacional, clube que representava atualmente e pelo qual atuou em 13 jogos, pela equipa de sub-20, em 2025.



Deivison Souza junta-se ao guarda-redes Kevyn Vinicius (ex-Fluminense, do Brasil), ao defesa Lenny Vallier (ex-Guingamp, de França), ao médio Douglas Nathan (ex-São Caetano, do Brasil) e aos avançados Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, da Turquia), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia) e Pablo Ruan (ex-Londrina, do Brasil).