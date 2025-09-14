Dérbi minhoto no fecho da jornada

Os bracarenses, sextos com oito pontos, e os gilistas, sétimos com sete, vêm ambos de dois jogos seguidos sem perder e encontram-se pelas 20:30 no fecho da jornada.



A equipa da casa ainda não perdeu, com duas vitórias e dois empates, e em caso de vitória pode ultrapassar o Famalicão e o Benfica, ainda que as ‘águias’, que empataram sexta-feira com o Santa Clara (1-1), tenham um jogo a menos.



O Arouca, que soma cinco pontos, recebe pelas 18:00 o Casa Pia, que tem três e encontra-se perto dos lugares de descida, num arranque em que já defrontou FC Porto e Sporting.



Pelas 15:30, o Vitória de Guimarães procura recuperar de um mau arranque de campeonato, com apenas quatro pontos nas primeiras quatro jornadas, na visita ao Estrela da Amadora, que ainda não sabe o que é vencer, com três igualdades e uma derrota.



A I Liga é liderada pelo FC Porto, com o pleno de 15 pontos, mais três do que o bicampeão Sporting e o Moreirense, mais próximos perseguidores, com 12.



Programa e resultados da 5.ª jornada



Sexta-feira

Alverca – Tondela, 1-0

Benfica – Santa Clara, 1-1



Sábado

Moreirense – Rio Ave, 3-1

Estoril Praia – AVS, 3-1

FC Porto – Nacional, 1-0

Famalicão – Sporting, 1-2



Domingo

Estrela da Amadora – Vitória de Guimarães, 15:30

Arouca – Casa Pia, 18:00

Sporting de Braga – Gil Vicente, 20:30