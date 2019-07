Desportivo das Aves confirma contratação do médio Enzo Zidane

Lusa Comentários 15 Jul, 2019, 16:34 | Futebol Nacional

"Enzo Zidane é o novo jogador do Desportivo das Aves. O médio ofensivo rubricou um contrato válido para as próximas duas temporadas", pode ler-se na nota informativa partilhada pelo Aves nas suas redes sociais, confirmando a indicação do técnico Augusto Inácio no sábado.



O Aves partilhou, também, a chegada do jogador ao Luso, local de estádio da equipa profissional e onde rubricou o contrato agora divulgado.



Enzo, de 24 anos, é o filho mais velho de Zidane, atual treinador do Real Madrid e em cujo clube fez a sua formação, antes de rumar ao Alavés, seguindo-se o Lausanne, da Suíça. Na época passada representou os espanhóis do Rayo Majadahonda, 19.º da II Liga espanhola, por empréstimo do clube helvético, com quem, entretanto, rescindiu contrato.