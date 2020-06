Desportivo das Aves pode descer, mas apenas se o Marítimo vencer o Benfica

Na segunda-feira, às 17:00, o lanterna-vermelha Aves recebe o Moreirense (nono), uma hora antes de o Marítimo, 16.º posicionado, jogar em casa com o Benfica, segundo.



Neste momento, os avenses têm 14 pontos, metade dos que têm os insulares, primeiros acima da ‘linha de água’.



Em caso de derrota, o Desportivo das Aves desce automaticamente se o Marítimo vencer os ‘encarnados’, mesmo que o Tondela, que tem mais 15 pontos (os mesmos que ficarão a faltar disputar) do que o conjunto de Santo Tirso, perca, porque os viseenses têm vantagem no confronto direto.



Caso empate, a descida do Aves só será confirmada se o Marítimo vencer e o Tondela pontuar, mesmo se Vitória de Setúbal e Belenenses forem derrotados e se mantenham com 30 pontos, pois os avenses têm desvantagem no confronto direto.



O Desportivo das Aves apenas tem vantagem no confronto direto sobre o Marítimo e ainda tem um jogo por disputar com o Vitória de Setúbal.



Por isso, se o Aves empatar e apenas os sadinos ficarem com 30 pontos, desde que ultrapassados por Belenenses, Tondela e Marítimo, a manutenção continua a ser matematicamente possível para uma equipa que não vence há nove encontros.