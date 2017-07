Desportivo das Aves-Sporting abre I Liga 2017/18, a 6 de agosto

Lusa 20 Jul, 2017, 18:57 / atualizado em 20 Jul, 2017, 18:57 | Futebol Nacional

A informação sobre as alterações às quatro primeiras jornadas do campeonato, indicam que o campeão Benfica inicia a defesa do título a 9 de agosto, uma quarta-feira, pelas 21:00, na Luz, recebendo o Sporting de Braga.

Por seu lado, o FC Porto, agora comandado por Sérgio Conceição, arranca duas horas antes dos tetracampeões em título, defrontando, pelas 19:00, o Estoril-Praia no Estádio do Dragão, no Porto.

O encerramento da jornada inaugural aconteceu a 10 de agosto, uma quinta-feira, com o Vitória de Guimarães a receber o Desportivo de Chaves (21:00).

A segunda ronda começa um dia depois, a 11 de agosto, novamente com o Sporting como protagonista, em casa frente ao Vitória de Setúbal (20:30), prolongando-se até 14.

A terceira jornada realiza-se de 18 a 21 de agosto e a quarta entre 25 e 27, sendo que as duas estão ainda dependentes dos resultados das equipas lusas nas taças europeias.

Programa das quatro primeiras jornadas da I Liga 2017/18:

1.ª Jornada:

6 ago, domingo:

Desportivo das Aves - Sporting, 18:00 (SportTv).

Vitória de Setúbal - Moreirense, 20:30 (SportTv).

7 ago, segunda-feira:

Portimonense - Boavista, 17:00 (SportTv).

Feirense - Tondela, 19:00 (SportTv).

Rio Ave - Belenenses, 21:00 (SportTv).

8 ago, terça-feira:

Marítimo - Paços de Ferreira, 16:00 (SportTv).

9 ago, quarta-feira:

FC Porto - Estoril-Praia, 19:00 (SportTv).

Benfica - Sporting de Braga, 21:00 (BTv).

10 ago, quinta-feira:

Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 21:00 (SportTv).

2.ª Jornada

11 ago, sexta-feira:

Sporting - Vitória de Setúbal, 20:30 (SportTv).

12 ago, sábado:

Moreirense - Feirense, 16:00 (SportTv).

Belenenses - Marítimo, 18:15 (SportTv).

Boavista - Rio Ave, 20:30 (SportTv).

13 ago, domingo:

Paços de Ferreira - Desportivo das Aves, 16:00 (SportTv).

Sporting de Braga - Portimonense, 18:00 (SportTv).

Tondela - FC Porto, 20:15 (SportTv).

14 ago, segunda-feira:

Estoril-Praia - Vitória de Guimarães, 19:00 (SportTv).

Desportivo de Chaves - Benfica, 21:00 (SportTv).

3.ª Jornada:

18 ago, sexta-feira:

Rio Ave - Portimonense, 20:30 (SportTv).

19 ago, sábado:

Tondela - Estoril-Praia, 16:00 (SportTv).

Vitória de Guimarães - Sporting, 18:15 (SportTv).

Benfica - Belenenses, 20:30 (BTv).

20 ago, domingo:

Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 16:00 (SportTv).

FC Porto - Moreirense, 18:00 (SportTv).

Desportivo das Aves - Sporting de Braga. 20:00 (*) (SportTv).

Marítimo - Boavista, 20:15 (SportTv).

21 ago, segunda-feira.

Feirense - Paços de Ferreira, 20:00 (*) (SportTv).

4.ª Jornada:

25 ago, sexta-feira:

Belenenses - Vitória de Setúbal, 20:30 (SportTv).

26 ago, sábado:

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 16:00 (SportTv).

Moreirense - Tondela, 16:00 (SportTv).

Desportivo de Chaves - Feirense, 18:15 (SportTv).

Rio Ave - Benfica, 20:30 (SportTv).

27 ago, sábado:

Boavista - Desportivo das Aves, 16:00 (SportTv).

Sporting - Estoril-Praia, 18:00 (SportTv).

Portimonense - Marítimo, 20:00 (*) (SportTv).

Sporting de Braga - FC Porto, 20:15 (SportTv).

(*) Horário dependente da participação em competição europeia.